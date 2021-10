CorSport: la Lazio a Bologna senza Immobile, Sarri in ansia per Milinkovic

La Lazio affronterà il Bologna senza Ciro Immobile. L’infortunio al flessore destro rimediato nella partita di coppa non è grave ma gli servono dieci giorni di stop. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Immobile non risponderà nemmeno alla convocazione di Mancini per la Nations League.

“Lo stop di giovedì impone riposo per evitare indisponibilità più lunghe, è interessata un’area muscolare già compromessa in passato”.

Ma Immobile non è l’unico problema di Maurizio Sarri.

“Sarri, come se non bastasse, è in ansia per Milinkovic, c’entrano sempre i flessori, neppure il turnover lo ha preservato, proverà ad esserci al Dall’Ara”.