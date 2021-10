CorSport: il Napoli accelera per Mandava, esterno basso del Lille

L’agente del calciatore ha confermato i contatti con il club partenopeo che prima, però, vuole valutare le condizioni di Ghoulam

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe riavviato la trattativa per Reinildo Mandava, rimpiazzo che tornerebbe utile per la fascia sinistra. Il calciatore non ha ancora rinnovato con il Lille, così il Napoli ha provato ad accelerare.

“Il Napoli ha comunque posto le basi per riavviare una trattativa mai spenta e Manuel Tomas (il suo agente, ndr), onestamente, sottraendosi a qualsiasi diplomatica risposta, ha confermato che l’ultimo contatto con Castel Volturno risale a «due settimane fa».

Il Napoli intende capire come evolverà il rientro in campo di Ghoulam, poi definirà la sua strategia, “adesso o più in là”.

“Il Lilla, giustamente, non ha voglia né motivo di liberare adesso il proprio esterno basso: succederà tutto, presumibilmente, a giugno, quando non esisteranno impedimenti, né più lacci e quello che si sono detti due settimane fa, che si ripetono ormai da giugno, potrà essere legittimamente svelato”.