CorSport: Adl incontra l’agente di Insigne, offerto quinquennale a 5 milioni

Incontro perlustrativo a pranzo. Le parti si ritroveranno presto per discuterne ancora, ma il rinnovo non è più così lontano

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, per discutere del rinnovo del capitano del Napoli. Il Corriere dello Sport riporta il dettaglio dell’offerta del Napoli ad Insigne.

“ Contratto quinquennale – quindi fino al 2026, quando il principe del gol avrà 35 anni – la stessa cifra riconosciuta sino ad ora (cinque milioni di euro circa, spiccioli più o meno) e un ponte con il quale attraversare assieme questo universo, per tentare di conquistare altro ancora dopo le Coppe Italia e la Supercoppa”.

Le parti si riaggiorneranno.

“Adl e Pisacane hanno dialogato, discorso perlustrativo, che avrà bisogno di aggiornamenti, com’è inevitabile che capiti in situazioni del genere che richiederanno un prossimo pranzo a Roma, in una data non lontana e però ancora da fissare. Ma intanto la posa della prima pietra rappresenta il segnale di un desiderio di trascorrere ancora insieme il prossimo quinquennio, di starsene sotto lo stesso cielo, di continuare a vivere la stessa storia”.