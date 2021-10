Contro il Bologna Spalletti cambierà poco: Demme e Lozano titolari

Dopo il pareggio contro la Roma, Spalletti ha concesso al Napoli un giorno di riposo. Oggi riprenderanno gli allenamenti in vista del Bologna. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nel Napoli sarà la volta di Lozano e Demme a indossare la maglia da titolari. L’idea del tecnico è cambiare poco nella formazione rispetto a quanto visto all’Olimpico. Dipenderà dalla forma dei giocatori.

Una normale precauzione per scongiurare infortuni.

“L’idea di fondo, suffragata finora dai fatti del campionato, è sempre quella di cambiare il meno possibile in ogni reparto, e se in difesa la strada sembra tracciata verso la conferma in blocco, non è escluso qualche avvicendamento a centrocampo e in attacco: tipo Lozano per Politano e Demme per il più stanco dei tre uomini in mediana”.