Buon sangue non mente e il figlio del capitano del Napoli sembra promettere bene

Come si dice, “tal padre, tale figlio”, è così Carmine Insigne, il figlio di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha messo a segno un tiro a giro e gol.

Il giovane Insigne sembra promettere bene come futuro erede del capitano che in questi giorni è sotto i riflettori per il terzo rigore sbagliato in stagione