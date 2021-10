Ammutinamento Napoli, Allan in tribunale il 14 ottobre. Potrebbe chiamare a testimoniare anche Ancelotti

Sul CorMezz. Il Napoli chiede il 50% di una mensilità per il danno di immagine. La difesa si baserà sul fatto che, per l’infortunio, Allan non avrebbe dovuto essere nello spogliatoio

Il Napoli è ricorso alle vie legali per l’ammutinamento del 5 novembre 2019, per il momento solo verso chi ha lasciato il club, come Hysaj, Maksimovic e Allan. Per i primi due, la richiesta del club è il 25% dello stipendio mensile, mentre per Allan, in seguito allo screzio con il vicepresidente Edo, la richiesta è superiore: il 50% di una mensilità, considerando anche i danni di immagine per il club.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il brasiliano deporrà il prossimo 14 ottobre, in videoconferenza.

“Giovedì 14 ottobre Allan avrà pensieri diversi dal campo, dovrà collegarsi con il tribunale di Napoli in videoconferenza per un’udienza. Lo difenderà l’avvocato Gianandrea Pilla che ha nominato nel ruolo di arbitro di parte il legale Roberto Ninno, il Tribunale ha individuato il presidente del Collegio mentre il Napoli si affida all’avvocato Bruno pIacci”.

La difesa si baserà sul fatto che dopo l’infortunio al ginocchio del 30 ottobre 2019, durante Napoli-Atalanta, ad Allan furono concessi 15 giorni di riposo dallo staff medico. Il brasiliano saltò tre gare, tra cui quella con il Salisburgo, rientrando a Napoli solo il 23 novembre 2019.

“Nella tormentata notte di Napoli-Salisburgo non doveva esserci, decise di stare al fianco dei suoi compagni in un momento delicato, poi arrivò la burrasca e la decisione dello spogliatoio di non partecipare al ritiro”.

La prima udienza, quella del 14 ottobre, non sarà definitiva. Il quotidiano continua:

“Dovrebbe esserne fissata un’altra in cui Allan potrebbe decidere di coinvolgere tre ex azzurri: Hysaj, Maksimovic e Carlo Ancelotti”.