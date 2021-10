Allegri: «La Roma meritava il pareggio, gli episodi sono fortunatamente andati dalla nostra parte»

Nel post partita: «Quando giochi con lo spirito giusto, poi gli episodi vengono dalla tua parte. Rigore? Non ho visto nulla e non ho parlato con nessuno».

Al termine di Juve-Roma, partita resa incandescente dall’arbitraggio di Daniele Orsato, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha riconosciuto che la Roma di Mourinho avrebbe meritato almeno il pareggio.

«Non abbiamo preso gol per la terza volta di fila e contro la Roma sapevamo che sarebbe stata dura. Loro meritavano il pareggio perché hanno fatto una bella partita, però gli episodi sono fortunatamente andati dalla nostra parte: quando giochi da squadra e con lo spirito giusto, poi gli episodi vengono dalla tua parte».

Sul rigore concesso da Orsato alla Roma, con il gol di Abraham annullato:

«Non ho visto nulla e non ho parlato con nessuno: credo ci fosse un fallo di mano di Mkhitaryan subito dopo il fallo da rigore. Per questo il gol non sarebbe stato valido e quindi hanno dato rigore. Mi hanno detto così».