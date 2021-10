A Roma il Napoli titolare: Politano al posto di Lozano, Ospina in porta, Demme in panchina

Nessun dubbio di formazione, anche Mertens torna in panca ed è pronto a entrare nella ripresa. Mario Rui esterno sinistro

Saranno anche altri titolari quelli scesi in campo in Europa League contro il Legia Varsavia, ma si ha l’impressione che oggi a Roma Spalletti schiererà la formazione che al momento riterrà più affidabile. I giornali sportivi non hanno dubbi e sono concordo sull’undici iniziale. Non ci sono ballottaggi. In porta ci va Ospina, a centrocampo tornano Fabian e Zielinski, Demme torna in panchina e davanti Politano viene preferito a Lozano. Rrahmani era già diventato primo difensore centrale di Koulibaly, aveva scavalcato Manolas nelle gerarchie, poi il greco si è addirittura infortunato. A sinistra giocherà Mario Rui, a destra come al solito Stakanov Di Lorenzo. Va in panca anche Dries Mertens pronto a entrare a partita iniziata.