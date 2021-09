Tensione Juve, lite Szczesny e Rabiot per il gol del Milan. Perciò Allegri in ritardo in tv

L’indiscrezione del Corriere Torino. La lite è cominciata in campo, prima del corner. Ed è proseguita, il tecnico davanti alle etelcamere con mezz’ora di ritardo

Il Corriere Torino riferisce del clima teso in casa Juventus. In campo e poi anche nello spogliatoio dopo il pareggio 1-1 col Milan, soprattutto in relazione al gol del pareggio subito di testa da Rebic.

Scrive Massimiliano Nerozzi (ripreso anche da Calcioefinanza) il portiere polacco si era già innervosito col francese per il calcio d’angolo concesso al Milan. Lo ha spinto platealmente nella posizione che il francese avrebbe dovuto presidiare sul corner, all’imbocco dell’area piccola. Proprio dove Rebic è saltato e ha fatto gol. Rabiot si è disinteressato delle indicazioni, sia pur aggressive, del portiere, e la Juve ha incassato la rete dell’1-1 che tanto ha fatto inalberare Allegri.

Sostiene il Corriere Torino che la discussione è andata avanti anche nel post-partita, insieme ad altre tra giocatori. Un clima di tensione che spiega il ritardo – definito inusuale – di Allegri a comparire per le tradizionali interviste. Si è presentato con mezz’ora di ritardo.