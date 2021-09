Spalletti: «Ero andato a salutare collaboratore che ci aveva preso in giro per tutto il secondo tempo»

Molto rilassato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn nonostante la sconfitta contro lo Spartak e il finale incandescente in cui è stato ammonito

Placido e imperturbabile spiega la sua motivazione per cui si era avvicinato alla panchina russa

«Ero andato a salutare un collaboratore tecnico dello Spartak che ci aveva preso in giro per tutto il secondo tempo. Ero andato lì per salutarlo e basta»