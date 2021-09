Sconcerti: è Chiesa l’unico attaccante reale dell’Italia, non Immobile né Insigne, fuori misura

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta lo striminzito pareggio dell’Italia di Mancini contro la Bulgaria, ieri.

Troppi errori, da parte di giocatori che normalmente non sbagliano. Quando capita, scrive,

Sconcerti analizza la prestazione dei singoli. A partire da Jorginho, al quale, dice, è giusto chiedere qualcosa in più rispetto a quanto visto ieri.

“Non ha giocato un pallone negli ultimi venti metri, si è tenuto tutto il facile. Così così Barella, come si chiedesse da solo chi sono e dove vado. Male Florenzi contro il giocatore migliore della Bulgaria, Despotov, che lo salta e mette al centro per l’unico tiro in porta avversario. Ma Acerbi è dietro il suo attaccante, gli lascia intero l’anticipo. In campionato non accadrebbe”.