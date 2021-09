Repubblica: Napoli-Juve è sembrata la sfida tra una squadra di rango, il Napoli e una provinciale, la Juve

Non è stato un episodio, quanto successo al Maradona. Il Napoli ha dominato la partita, assecondando un dislivello di valori impressionante

Su Repubblica, Emanuele Gamba commenta Napoli-Juventus. Al di là degli errori che hanno determinato il risultato, scrive,

“c’è una partita che il Napoli ha dominato, assecondando un dislivello di valori impressionante. E c’è una partita che la Juve sbaglia ben al di là dell’attimo errato: è una squadra che fa passi indietro, che non si capisce quale direzione intenda prendere”.

Ieri la squadra di Allegri era in emergenza, ma questo non può essere un alibi.

“L’emergenza di ieri ha contribuito, ma non è un alibi: c’erano comunque in campo quattro campioni d’Europa e altri cinque elementi di caratura internazionale, e se è vero che i cambi hanno dato impulso al gioco del Napoli, non si può dire che Ounas sia un rincalzo più prestigioso di Kean, Ramsey o De Ligt”.

In tutte le statistiche ha prevalso il Napoli, tranne in quella dei dribbling, in cui la Juve vince con 14 a 7, “segno che c’è un sacco di gente che va per conto proprio”.

Gamba scrive:

“Non c’è stato nulla di episodico in ciò che è successo al Maradona”.

La squadra di Spalletti si è complicata da sola la vita con l’errore di Manolas, “ma i primi 10’ avevano già dato l’idea delle differenze in campo”.

“La partita è sembrata quasi sempre la sfida tra una formazione di rango ma nella circostanza non brillantissima e la provinciale che viene a resistere sperando che qualcosa piova del cielo, ed effettivamente era piovuto”.