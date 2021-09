Pioli: “Futuro? Il mio rapporto col Milan non ha una scadenza, abbiamo le stesse ambizioni”

L’allenatore rossonero in conferenza: “L’esperienza di Liverpool ci fa arrivare più pronti alla sfida con l’Atletico Madrid, che non è decisiva”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid in conferenza stampa.

Siamo stati bravi a sfruttare ogni situazione per migliorare, siamo giovani e dove non possiamo arrivare con l’esperienza lo facciamo con idee ed entusiasmo. L’Atletico è molto forte, con un tecnico preparato e grandi campioni, che sanno colpire al minimo errore. Sarà fondamentale essere concentrati per tutti i 90 minuti, abbiamo visto che i particolari fanno la differenza.

Bisogna giocare semplice e veloce, senza sbagliare. L’esperienza di Liverpool ci servirà ad essere più pronti e competitivi. Con l’Atletico sarà importante ma non decisiva, sicuramente cercheremo di togliere lo zero dalla classifica.

Giroud? Crescerà nelle prossime partite, il minutaggio a La Spezia è servito a fargli migliorare la condizione. Theo Hernandez? Sta crescendo, le sue qualità offensive sono visibili da tutti, sta arrivando ad altissimi livelli.

Il rapporto che ho creato col Milan non ha scadenza, abbiamo le stesse ambizioni. Pensiamo alla partita di domani, che è molto importante.