Nazionali brasiliani fuori o sconfitta a tavolino, club inglesi pronti allo scontro con la Fifa

I club ritengono che la Fifa non possa imporre sanzioni date le circostanze straordinarie che hanno impedito ai giocatori di rispondere alle convocazioni

I club della Premier League continuano a sperare di poter schierare i nazionali brasiliani nelle partite di questo fine settimana nonostante la Fifa li abbia minacciati di sanzioni pesanti, fino alla sconfitta a tavolino.

Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Leeds devono affrontare la reazione della Fifa dopo aver negato i loro brasiliani alla nazionale verdeoro per le qualificazioni mondiali, per evitare che la quarantena prevista al rientro li tenesse fuori. Per la Fifa questi giocatori non possono essere utilizzati dai club nei 5 giorni successivi alla fine della finestra per le nazionali.

Ciò escluderebbe Alisson, Fabinho, Roberto Firmino e Raphinha Leeds-Liverpool di domenica. Ederson e Gabriel Jesus salterebbero la partita del City contro il Leicester sabato. Chelsea e United perderebbero Thiago Silva e Fred, oltre alle prime partite del girone di Champions League contro Young Boys e Zenit St Petersburg di martedì.

La notifica delle sanzioni – scrive il Guardian – segna un ulteriore deterioramento dei rapporti tra i club e la Fifa, che potrebbe imporre la sconfitta a tavolino alle squadre che ignorano il divieto. I club, tuttavia, che hanno il pieno sostegno dell’Eca, restano in trattative con la Premier League, altri campionati interessati, federazioni nazionali e altre società nel tentativo di trovare una soluzione prima del weekend. Si spera in un accordo nelle prossime 24 ore. I club sono uniti nella loro posizione contro la Fifa e ritengono che l’organizzazione non abbia basi per imporre sanzioni date le circostanze straordinarie che hanno impedito ai giocatori di rispondere alle convocazioni.