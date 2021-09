Mourinho se ne va: «Voglio la conferenza con i giornalisti, non con l’addetto stampa»

Litiga con il delegato Lega. La Lazio ha deciso che le domande fossero girate prima all’addetto stampa: «Questa regola è una cazzata, non mi lasciate parlare con i giornalisti»

José Mourinho si è infuriato e ha disertato la conferenza stampa post derby. Il portoghese avrebbe voluto tenere la conferenza stampa con i giornalisti (cosa che normalmente dovrebbe avvenire), la Lazio invece aveva previsto che le domande fossero prima girate all’addetti stampa che poi le avrebbe rivolte al tecnico. Metodo che è andato bene a Sarri, non a Mourinho che ha litigato con il delegato della Lega Serie A.

Una modalità che Mourinho non ha accettato: «La Lazio ha scelto per il suo allenatore. Io voglio parlare con la stampa. Non c’è rispetto per la gente che lavora. Questa regola è una cazzata, io voglio parlare alla stampa e voi non mi lasciate parlare. L’addetto stampa non è un giornalista».