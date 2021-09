Mihajlovic: «La partita è finita nel primo tempo. Noi abbiamo giocato e l’Inter ha fatto i gol»

Dopo la sonora sconfitta contro l’Inter per 6-1 a San Siro, ai microfoni di Dazn il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

Cosa non ha funzionato?

«La partita è finita nel primo tempo. Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto i gol. Abbiamo preso gol tropo facili, magari se avessimo pareggiato chissà come sarebbe finita, ma il calcio non si fa con i ma e i se. Alla fine del primo tempo il risultato era molto pesante per come avevamo giocato, nel secondo tempo ci siamo disuniti. Se giochi con l’Inter ogni sbaglio te lo fanno pagare, lo sapevamo, dovevamo essere più compatti. Nel primo tempo ero abbastanza soddisfatto per come avevamo giocato. Nessuno si aspettava di prendere 6 gol ma hanno fatto il loro dovere, hanno giocato, mi dispiace per la squadra perché è una bella batosta, cerchiamo di imparare anche da questa partita e di ripartire».