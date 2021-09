Mancini: «Verratti ha preso un colpo al ginocchio, valutiamo tutti domattina»

Il ct in conferenza stampa: «Non possiamo più pensare alla serata dell’11 luglio, è stata una serata bellissima ma il futuro è diverso e tutti dobbiamo lottare per vincere»

Alla vigilia della sfida contro la Svizzera, il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

C’è il rischio di rimanere intrappolati nei ricordi della vittoria dell’Europeo?

“Nel calcio non si può rimanere intrappolati nei ricordi. Non possiamo pensare alla serata dell’11 luglio, è stata una serata bellissima ma non possiamo pensarci più. E’ lì, tutti saranno ricordati per questo, ma il futuro è diverso e tutti dobbiamo lottare per vincere”.