Mancini: «Non ho ricevuto pressioni dai club. Cerchiamo di salvaguardare i giocatori»

Il tecnico nega di aver ricevuto telefonate che lo invitavano a non schierare pedine importanti per il campionato

Dopo la vittoria sulla Lituania di ieri sera, il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha allontanato le illazioni su presunte pressioni ricevute dai club per non schierare calciatori che sarebbero stati necessari alle partite in programma in campionato, come Napoli-Juventus. Ieri ne aveva parlato la Gazzetta dello Sport.

«Io non ho ricevuto telefonate. Cerchiamo di salvaguardarli o metterli nelle condizioni di tornare prima come abbiamo fatto con i giocatori che avevano fatto due partite».

E su Zaniolo, che, indisponibile, ha scelto di restare:

«Una delle qualità del gruppo che ha vinto l’Europeo è stata l’unione. L’amicizia è un collante che ci ha permesso di dare qualcosa in più. Questi ragazzi hanno un grande futuro. Dipende da loro».