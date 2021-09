Libero: la piazzata di Sarri per distogliere l’attenzione dalla sconfitta col Milan

“Mou è già imperatore, Sarri rosica”. Libero sintetizza così il momento delle due romane. Giallorossi primi a punteggio pieno, biancocelesti a 6 punti ma sconfitti nettamente domenica sera a Milano.

Libero scrive:

non tutti i tifosi saranno contenti, di sicuro non lo sono quelli della Lazio. I biancocelesti di Sarri, dopo le prime due vittorie, sono caduti a Milano senza praticamente combattere, se non nel post-gara, a partita stra-archiviata. Il tecnico

si è lasciato andare a una piazzata del tipo «ho perso e, quindi, distolgo l’attenzione prendendomela con i rossoneri, rei di essere troppo felici». Risultato? Oltre al ko l’allenatore ha dovuto incassare un cartellino rosso francamente poco onorevole.