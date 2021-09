La Gazzetta e la zona Spalletti: 4 punti conquistati negli ultimi 10 minuti grazie a mentalità e grinta

I gol nel finale di partita non sono un caso. Dietro c’è un metodo di lavoro e una filosofia di un calcio che non per forza deve essere bello ma concreto

La Gazzetta scrive della “zona Spalletti”.

Il tecnico del Napoli riesce nell’impresa lavorando sulla testa dei suoi giocatori: i segreti sono mentalità e grinta.

“Spalletti i gol non li realizza come riusciva Cesarini, ma li fa realizzare ai suoi, lavorando sulla testa oltre che sulle gambe. Dietro quella zona di Spalletti c’è un metodo di lavoro e una filosofia di un calcio che a volte non per forza deve essere bello ma serve sia sempre concreto ed efficace nelle diverse situazioni”.