Koulibaly: «Nel secondo tempo abbiamo avuto la mentalità giusta, dobbiamo ancora lavorare»

Dopo la vittoria sulla Juventus allo stadio Maradona, ai microfoni di Dazn il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Cosa hai fotografato?

Chi aveva più fame, stasera?

«Dovevamo avere un po’ di mentalità, mancavano dei giocatori a noi e a loro non dovevamo prendere la partita troppo facile perché loro sono una squadra di livello, peccato per il gol preso, ma nel secondo tempo abbiamo avuto la mentalità giusta e ci abbiamo messo tutto, ma dobbiamo ancora lavorare e fare meglio».

Il +8 è un buon segno per il campionato.

«Troppo presto per dirlo, dobbiamo stare tranquilli e non pensare a nessuno, solo a noi, mettere la testa in quello che stiamo facendo, non esaltarci, continuare a lavorare e fare esperienza, poi si vedrà».