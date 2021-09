Khedira: «Sarri era troppo diverso dallo stile Juve, ma che squadra il suo Napoli, ci ha fatto soffrire»

Alla Gazzetta: «Ronaldo? Ha tutto, spesso la squadra gioca male e lui risolve. Ha un grande ego, non è il migliore a difendere e a volte non difende proprio, però ti fa vincere».

La Gazzetta dello Sport intervista Sami Khedira, ex calciatore della Juventus. Parla della differenza tra Allegri e Sarri, che ha avuto entrambi come tecnici.

Oggi, racconta, sente ancora il tecnico bianconero.

Sul rapporto tra Sarri e Ronaldo.

«Bisognerebbe chiedere a lui, ma a volte capita di non avere le stesse opinioni del tuo allenatore. Non sempre si può andare d’accordo. Loro due hanno provato a essere professionali ».

E su Ronaldo:

«Ha tutto, spesso la squadra gioca male e lui risolve. Ha un grande ego, non è il migliore a difendere e a volte non difende proprio, però guardate quanto ha vinto. A volte è meglio difendere in nove ma avere i suoi gol. Cristiano ti fa vincere, punto».