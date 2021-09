Italia Oggi: la Fifa lancia il «Football tribunal», il nuovo tribunale per il calcio 

La Fifa lancia un nuovo tribunale per il calcio. Si chiama «Football tribunal» e riunisce tutti i precedenti organi decisionali. Entrerà in vigore dal 1° ottobre. La decisione è stata presa lo scorso 31 agosto. Lo scrive Italia Oggi, che spiega quali saranno le differenze rispetto al passato.

“Attraverso la creazione del Football tribunal, gli organi decisionali a livello Fifa già esistenti vengono quindi consolidati in un unico organismo, semplificandone anche i requisiti di governance. L’articolo 1 comma 2 delle nuove regole procedurali che disciplinano il Football tribunal prevede che il tribunale sarà composto da 3 camere: la Dispute resolution chamber (Drc), la Players’ status chamber (Psc) e la Agents chamber (Ac). La competenza per materia di ciascuna camera è prevista all’interno della regolamentazione Fifa ed in particolare nella nuova edizione del Rstp agli articoli 22 e seguenti. Tra le principali nuove disposizioni che meritano interesse vi è ad esempio la previsione della gratuità del procedimento nel caso in cui una delle parti sia una persona fisica (calciatore, allenatore o agente sportivo), i termini di pagamento delle spese procedurali vengono fissati in 10 giorni dalla notifica del dispositivo della decisione assunta, viene introdotta la possibilità di effettuare il pagamento delle spese procedurali anche in dollari statunitensi e nel caso in cui le parti utilizzino una sola lingua, la stessa sarà utilizzata nel corso del procedimento mentre in caso di utilizzo di due lingue differenti il procedimento sarà condotto in lingua inglese”.