Inzaghi: “C’è rammarico, i calendari andrebbero aggiustati. Buona prova nonostante caldo e campo non ottimale”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio con la Sampdoria.

C’è rammarico perché dovevamo vincere, siamo andati due volte sopra e abbiamo sbagliato diversi gol. Andiamo avanti comunque con fiducia, nonostante il caldo e il campo non ottimale abbiamo sviluppato bene il gioco contro una squadra insidiosa. Se andiamo in vantaggio due volte dobbiamo vincere.

Sensi non sta bene, era rientrato nel migliore dei modi, purtroppo il cambio forzato ci ha costretti in 10 in un momento in cui la gara era ancora aperta e abbiamo rischiato che fosse compromessa. I calendari andrebbero aggiustati un pochino, mercoledì abbiamo un’altra gara importante ma ho una rosa attrezzata per tre competizioni.

Sono molto soddisfatto dell’Inter: club, squadra e tifosi sono molto disponibili. Sapevamo che avremmo dovuto sistemare alcune cose con delle cessioni importanti ma la società si è fatta trovare pronta. Ci prendiamo questo punto.