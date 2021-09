Il Governo apre alla possibilità della riapertura degli stadi al 100%, ma si deciderà ad ottobre

Il Ministero della Salute ha ancora perplessità. L’esecutivo ha deciso di valutare l’andamento della curva all’inizio del prossimo mese, per valutare anche l’impatto delle scuole

Secondo quanto riporta l’Ansa, il governo ha manifestato un’apertura a far tornare i tifosi negli stadi al 100% della capienza, ma ha deciso di rimandare la decisione definitiva a inizio ottobre. Il Ministero della Salute, infatti, ha ancora delle perplessità ed ha chiesto a Draghi di prendere tempo, anche in merito a eventi, cinema e teatri. Riaprire al 100% comporterebbe il venir meno del distanziamento e quindi il pericolo di nuovi contagi. Perciò, il governo ha deciso di aspettare l’inizio del prossimo mese per valutare l’andamento della curva epidemiologica ad un mese di distanza dalla riapertura delle scuole per capire se fare questo passo o meno.