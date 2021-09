Vittoria per Tebas davanti al Consiglio Superiore dello Sport: i calciatori tornano venerdì e non sono ritenuti idonei per giocare sabato e domenica

Il Consiglio Superiore dello Sport ha deciso: Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves non si disputeranno nel weekend come previsto, a causa dei rientri tardivi dei nazionali sudamericani. “Dopo aver giocato tre partite nella sosta e dovendo scendere nuovamente in campo sabato e domenica, non saranno nello stato di competere su un piano di parità” si legge nel dispositivo dell’organo.

La sentenza arriva dopo che Javier Tebas, presidente della Liga, aveva impugnato il primo parere negativo sul punto espresso dal Comitato di Competizione Federale.