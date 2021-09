Gazzetta: tra ADL e Spalletti l’argomento scudetto è bandito per scaramanzia

La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro di Luciano Spalletti al Napoli che è già riuscito a conquistare non solo la vetta della classifica ma anche tutto l’ambiente. La passione dei tifosi è tangibile, così come l’armonia che regna a Castel Volturno

Ma non solo con squadra e ambiente, il rapporto di Spalletti è ottimo anche con il presidente De Laurentiis con cui regna una sintonia perfetta

“Tra proprietà e allenatore il rapporto è solido, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli ha chiesto di riportare il Napoli in Champions League, senza esagerare nelle pretese. Il presidente non ha ancora metabolizzato la delusione per quanto accaduto a maggio scorso, dopo il pareggio con il Verona e il quarto posto sfumato all’ultima giornata in favore della Juventus. Chiacchierano tanto, insieme, ma nelle loro discussioni è stato bandito l’argomento scudetto, volutamente, per quella scaramanzia che non li abbandona mai”