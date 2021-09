Gazzetta: Spalletti oggi proverà Anguissa per poterlo schierare contro la Juve

Il Napoli arriva con diverse assenze ad affrontare la Juventus, molte delle quali concentrate a centrocampo. Una situazione che costringe Luciano Spalletti a ricorrere subito a Zambo Anguissa, che giocherà in mediana insieme a Fabian Ruiz ed Elmas.

Le assenze di Demme, Zielinski e Lobotka costringeranno l’allenatore a inventarsi il centrocampo avendo a disposizione un solo titolare, Fabian Ruiz, che dovrebbe giocare con Anguissa e Elmas. Se così fosse, per il nazionale del Camerun, ultimo arrivato, si tratterebbe dell’esordio con il Napoli e in Serie A. Oggi, l’allenatore lo proverà nello schema che opporrà alla Juventus per dargli modo di accelerare la conoscenza e l’intesa con il resto della squadra.