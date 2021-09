Gazzetta: Mertens può andare in panchina con la Juventus

La spalla non dà più fastidio e la condizione atletica migliora. Se questa settimana di lavoro proseguirà come si spera, sabato Dries potrebbe essere in panchina

È la settimana di Napoli-Juventus che si giocherà sabato 11 settembre alle 18. Napoli è sempre in ansia per Ospina, la Juventus ha sei sudamericani che rientreranno all’ultimo momento (tra cui Dybala) e Allegri ancora non sa come farà. Nel frattempo la Gazzetta scrive che Mertens potrebbe andare in panchina contro i bianconeri.

Il belga invece è più vicino al rientro, la spalla non dà più fastidio e la condizione atletica migliora. Se questa settimana di lavoro proseguirà come si spera, sabato addirittura Dries potrebbe andare in panchina e questo sarebbe un segnale importante per l’ambiente, visto che parliamo del miglior cannoniere del Napoli di tutti i tempi e di un indiscusso leader del gruppo azzurro.