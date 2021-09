Gazzetta: la Juve lascia in panchina 200 milioni. Possibile che Chiesa e Kulusevski siano solo riserve?

La Gazzetta dello Sport commenta Juventus-Milan 1-1, il big match della domenica sera.

Il Milan ha sofferto nel primo tempo, ma ha saputo reagire allo svantaggio e all’emergenza ed ha portato a casa il pareggio.

La Juve è riuscita a segnare in contropiede sfruttando un’ingenuità rossonera,

“e poi ha cercato solo di difendersi e ripartire, incapace di gestire e ancora di più di costruire da squadra. Locatelli, Rabiot, Bentancur tutti insufficienti, quasi solo dediti all’interdizione e alla corsa, spendendo muscoli e tackle. Dybala, il migliore, ha costruito per tutti, vagando per il campo. Questa rosa deve esprimere molto di più. In panchina, al fischio d’inizio, erano seduti 200 milioni tra De Ligt, Bernardeschi, Kulusevski, Chiesa, McKennie. Possibile che Chiesa e Kulusevski, in questa Juve, possano essere solo riserve da corsa?”.