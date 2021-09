El Pais: «Koeman è stato “cruyffisso”, paga la sua distanza dall’ortodossia del bel gioco»

“La vita senza Messi è dura come il post-Cruyffismo. Ma Laporta deve spiegare in cosa consiste il Cruyffismo senza Cruyff”

Koeman ha scritto nero su bianco la sua distanza dall’ortodossia cruyffista che Laporta rappresenta al Barcellona. Lo scrive El Pais annunciando che presto o tardi il tecnico andrà via.

“L’allenatore olandese non avrà mai un attacco stiloso e difficilmente diventerà uno stratega tattico”, scrive il giornale spagnolo. “Koeman si è sempre occupato più di vincere che di giocare. Ma la prestazione del Barça di lunedì non è stata solo riprovevole, ma anche contraria alla cultura calcistica e alla presunta grandezza di un club come il Barcellona“.

Il problema non è solo la crisi di risultati, ma anche il “modo”. A Barcellona ne fanno proprio una questione di identità.

“La questione è molto discutibile e Koeman potrebbe non essere l’allenatore ideale per il Barça che Laporta vorrebbe. Il problema è che la faccenda si è trasformata nella mano che rivela la mancanza di struttura sportiva del club. Non basta più emozionare e invocare Cruyff, ma è necessario saper spiegare in cosa consiste il cruyffismo senza Cruyff”.

“Pur sapendo dove vuole andare, il presidente non sa come e con chi. La divisione avvelena il dibattito e trasforma la continuità dell’allenatore in una questione nucleare perché non riguarda solo la squadra ma anche il club a causa del maltrattamento di Koeman davanti al compiacimento di una squadra che invecchia molto male”.

“La vita senza Messi è dura come il post-Cruyffismo“.