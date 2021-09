Effetto Ronaldo allo United: i nuovi compagni temono di essere messi in secondo piano (no, Cavani no)

Il Telegraph: la grande scommessa di Solskjaer è riuscire ad integrare tre pezzi grossi come Cristiano, Varane e Sancho senza ripercussioni

Ora la palla avvelenata tocca a Ole Gunnar Solskjaer. L’arrivo di Ronaldo produce il suo primo evento avverso: i compagni non vogliono sentirsi “pezzi di ricambio”. E come scrive il Telegraph la grande scommessa del tecnico e riuscire ad integrare tre pezzi grossi come Cristiano, Varane e Sancho senza ripercussioni.

“Quando la finestra di mercato si è chiusa giocatori del calibro di Cavani, van de Beek, Martial, Lingard e Bailly si sono interrogati su cosa riservassero a loro i prossimi nove mesi”.

“Forse il più grande mal di testa di Solskjaer riguarderà Cavani, che lo United ha convinto a restare un altro anno ma che ora potrebbe trovare la sua strada regolarmente bloccata da Ronaldo. Cavani dal canto suo si è mostrato pronto alla lotta lotta”. La maglia numero 7, aggiungiamo noi, è ancora ufficialmente la sua. E “ll Paris Saint-Germain se l’era già vista con la concorrenza di Ibrahimovic, Lavezzi, Neymar e Mbappe”.

“Ma, ora 34enne e al tramonto della sua carriera, è difficile che Solskjaer userà Cavani a supporto di Ronaldo”.