Domani si valutano le condizioni di Insigne: al momento nulla di grave

Lo riporta Francesco Modugno di Sky Sport. Il capitano domani sarà provato e sarà valutato il suo stato fisico, che per ora non desta preoccupazione

L’infortunio occorso a Lorenzo Insigne durante Napoli-Juventus ha messo un po’ in apprensione lo staff medico, in vista dei tanti impegni ravvicinati, tra cui il prossimo contro il Leicester in Europa League.

La gara è in programma giovedì e domani verranno valutate più accuratamente le condizioni di Insigne, per capire quanto potrà essere disponibile. In ogni caso, come riporta Francesco Modugno di Sky Sport, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, sembra trattarsi di una contusione, nemmeno troppo grave. Le sensazioni, dunque, sono di cauto ottimismo.