Di Francesco esonerato anche a Verona, è il quarto esonero consecutivo

Tre partite e tre sconfitte. È la prima panchina che salta in Serie A. Lo scorso anno fu licenziato a Cagliari, due anni fa dalla Samp, tre anni fa dalla Roma

E sono quattro. Quattro esoneri consecutivi per Eusebio Di Francesco. Roma, Sampdoria, Cagliari e adesso Verona dopo appena due giornate. C’era una volta il tecnico rivelazione che firmò la storica impresa di eliminare il Barcellona in Champions League, la remuntada della Roma con gol di Manolas. Dopodiché, come l’Andrea di De Andrè (ma in forma meno tragica) si è perso. E non. sa tornare. A Verona Di Francesco è durato tre partite e altrettante sconfitte. Alla Sampdoria sette gare con una sola vittoria. Al Cagliari 23 e senza di lui, e con Semplici (ora anche lui vacillante), i sardi si salvarono.

Dopo 3 sconfitte consecutive, il #Verona ha deciso per la svolta in panchinahttps://t.co/z1LNIDMYpT — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 14, 2021