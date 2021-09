De Laurentiis: «Mi sono battuto per Dazn perché bisogna sviluppare la banda, l’Italia è in ritardo»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della scelta operata dalla Lega Serie A per i diritti tv assegnati a Dazn durante un convegno all’Itis Galileo Galilei di Roma ripreso dal Sole 24 Ore.

«Noi italiani siamo sempre in ritardo su tutto. Mi sono battuto per andare su Dazn facendo incazzare i miei colleghi. Ho detto: è vero che andremo in sofferenza, vedremo male, salterà il segnale, però poiché noi grazie a Berlusconi non abbiamo sviluppato la banda come negli altri paesi europei, siamo indietro. Se non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni ricominceremo da capo. Invece, poiché abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e abbiamo Colao che è un altro che ne capisce, approfittiamo del momento, stimoliamoli e facciamo implementare il circuito per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei».