Cristiano Ronaldo: “Lasciare la Juventus per il Manchester United è stata la decisione migliore”

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club inglese.

Ho una storia fantastica con questo club. Sono arrivato qui a 18 anni e naturalmente sono felice di tornare dopo 12 anni. Sono davvero contento e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita.

Sir Alex Ferguson è stato la chiave di tutto, è come un padre nel calcio per me. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato tante cose e ha avuto un ruolo importante per il rapporto che abbiamo avuto. Siamo in contatto tuttora ed è una persona incredibile. È stato il fattore principale se oggi mi trovo dove sono e ho firmato di nuovo col Manchester United.

Penso che lasciare la Juventus per il Manchester United fosse la decisione migliore da prendere in questo momento. Comincia un nuoo capitolo e voglio fare di nuovo la storia, aiutando la squadra a raggiungere grandi risultati e vincere trofei.

Ho parlato con Solskjaer ma avremo modo di confrontarci da vicino per capire meglio cosa si aspetta. Abbiamo giocato un paio di anni insieme allo United, ora lui è l’allenatore, ma abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sono disponibile per tutto.