CorSport: l’Inter è profondamente irritata dalle parole di Commisso

Le parole di Commisso non sono piaciute alla dirigenza dell’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla di “profonda irritazione”.

“Non ci sono state prese di posizione ufficiali, scelta adottata anche dalla Juventus, visto che il tutto è avvenuto a ridosso della gara con il Milan. Ma viale Liberazione non esclude che oggi ci sia spazio per una risposta. E attenzione anche a ciò che accadrà domani al Franchi, con le dirigenze dei due club che si incroceranno in tribuna. L’irritazione nerazzurra nasce sostanzialmente dalla convinzione di non aver contravvenuto ad alcuna regola. È vero che ci sono state delle dilazioni nei pagamenti degli stipendi, ma i rinvii delle scadenze sono stati decisi per tutti dalla Federazione, con l’intento di sostenere le società alle prese con la crisi post-pandemia. Da lì in poi i nuovi limiti sono stati rispettati. E anzi, al momento, i bonifici per i salari mensili sono stati tutti effettuati puntualmente”.