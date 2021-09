CorSport: la Roma prepara un dossier sugli arbitri

La notizia è sul Corriere dello Sport. Il club giallorosso ha mal digerito l’espulsione di Pellegrini contro l’Udinese per doppio giallo e quanto accaduto nel derby di domenica, in particolare la mancata espulsione di Lucas Leiva: sul punto, la Roma ha preparato delle sequenze filmate da mettere agli atti.

“Il giorno dopo la grande amarezza della sconfitta nel derby, i vertici del club sposano la linea dura di protesta dell’allenatore. Per questo motivo la Roma non si fermerà qui. C’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Irrati è considerato il miglior Var italiano. Guida ha preferito decidere da solo, ribadendo il suo ruolo primario. La società fa trapelare il malcontento per le ultime decisioni arbitrali, manterrà la struttura che prevede Vito Scala addetto agli arbitri. Il dirigente ha competenze logistiche e deve al massimo annunciare al direttore di gara la richiesta di un colloquio da parte dei dirigenti che hanno un ruolo politico. Nei prossimi giorni potrebbe partire una lettera garbata alla Federazione, oppure potrebbe essere richiesto un colloquio chiarificatore con Rocchi”.