Corsera: la battaglia tra Nike e Puma per i testimonial Tamberi e Jacobs

Colpo di Puma che sponsorizza le Fiamme Oro di cui fanno parte sia Tamberi sia Jacobs. Durissimo colpo per Nike che sta per chiudere un accordo col velocista

Il Corriere della Sera scrive stamattina che i due olimpionici Tamberi (salto in alto) e Jacobs (100 metri)

hanno innescato una feroce battaglia tra due colossi dello sport mondiale – l’americana Nike e la tedesca Puma – per mettere (o mantenere) sotto contratto gli eroi di quel giorno, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Due perfetti «veicolatori del marchio», per gli esperti di marketing: medagliati, belli, anticonformisti (più Tamberi), muscolosi (più Jacobs), dalle facce pulite, seguitissimi sui social e con un profilo finalmente alternativo a quello degli inespressivi americani o degli algidi ex sovietici che da sempre dominano le due specialità.

Tamberi, come Jacobs, ora gareggia per la Polizia (Fiamme Oro) e a Rovereto ha gareggiato – lui come tutti delle Fiamme Oro – con la maglietta Puma.

Una mossa che il Corriere definisce

una stoccata al potentissimo concorrente Nike: sponsorizzando le Fiamme Oro, il marchio tedesco attaccherà il suo logo anche sulla maglia del poliziotto Jacobs in tutte le gare sul suolo italiano (Golden Gala compreso) e ai tricolori. Nike – che col gardesano sta perfezionando un sontuoso accordo – ha incassato un colpo durissimo.