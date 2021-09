CorSera: Donnarumma è infelice, Pochettino asseconda Messi e i sudamericani che appoggiano Navas

“Gigio non sorride più. Non è contento, Donnarumma”.

Il Corriere della Sera dedica una pagina al portiere campione d’Europa, ex Milan, finito a riscaldare la panchina del Psg.

Su nove partite, Donnarumma ne ha giocate solo 2, le altre sono toccate a Navas, l’ultima, quella di mercoledì scorso, contro il Metz ultimo in classifica. Se le cose dovessero continuare ad andare così, potrebbe aprirsi la possibilità di uno sbarco alla Juve.

“La Juventus l’estate prossima potrebbe fiondarsi sul portiere, che non accetterebbe una seconda stagione da riserva di lusso, anche perché Navas ha un contratto fino al 2024. Due mesi fa la trattativa era arrivata a buon punto, prima che Allegri indicasse altre priorità. Ma il tremendo avvio di Szczesny sta facendo tornare i bianconeri sui propri passi: con Gigio la porta sarebbe coperta per dieci anni. Il polacco però ha un contrattoa7milioni netti fino al 2024 e trovare un acquirente non è semplice. A Torino qualche riflessione è già in corso”.