C’è un primo caso Messi al Psg: non convocato per infortunio dopo l’occhiataccia a Pochettino

Il bollettino medico del club parla di contusione ossea, ma al Psg soffia il vento del malumore. Non gli era piaciuta la sostituzione e l’infortunio cade a pennello

L’occhiataccia a Pochettino, colpevole di lesa maestà, è diventata una botta al ginocchio. La magia dei bollettini medici. Messi non è stato convocato per la partita con il Metz, dopo il piccolo screzio della sostituzione irriguardosa che aveva la lasciato Messi esterrefatto e aperto un primo fronte parigino di polemica.

Il Paris Saint Germain ha rilasciato una nota ufficiale per spiegare come mai Messi salterà la prossima partita: “Dopo il colpo al ginocchio sinistro, è stato sottoposto a risonanza magnetica che conferma i segni di una contusione ossea. Tra 48 ore verrà effettuato un nuovo controllo”.

Archiviata la spiegazione ufficiale, ovviamente tutti i media internazionali sottolineano il momento un po’ così di Messi, che viene da quattro partite senza segnare e una sostituzione mal-digerita. “Abbiamo visto che Leo si toccava il ginocchio e abbiamo deciso di sostituirlo – aveva subito spiegato in conferenza stampa Pochettino. “Capisco la situazione e la accetto come tale. Non mi provoca né più né meno sorpresa. Mi trovo in una situazione in cui la priorità è sempre il bene del giocatore. Con le informazioni interne che abbiamo avuto, abbiamo pensato che la cosa migliore per lui fosse di uscire”.