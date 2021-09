Cairo risponde a Juric: «Lo rispetto, stavo intervenendo poi sono arrivati giocatori interessanti»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite al Festival della TV e dei nuovi media. Ha risposto alle parole di Ivan Juric.

«Juric è un allenatore molto bravo, lo ha dimostrato quando portò il Crotone dalla B alla A e a Verona lanciando tanti giovani e ottenendo risultati importanti con una rosa abbastanza striminzita. Il mercoledì precedente alla chiusura del mercato, il mister ha voluto dare la sua opinione: la rispetto, come faccio sempre, e la tengo in considerazione. Ho fatto un investimento per prendere Juric senza fare austerity, perché lo merita, e avendo preso lui voglio dargli ciò che mi chiedeva, nei limiti del possibile e dell’economicamente giusto. Non dimentichiamoci che il calcio è nella crisi peggiore degli ultimi 30 anni: si sono persi ricavi ma i costi sono rimasti uguali con stadi deserti e sponsor in calo, si è tutto ridotto anche il calciomercato. Una perdita del 30% abbondante. Vanno tenute in conto queste cose. Ma ciò che chiede l’allenatore è giusto saperlo, privatamente o pubblicamente, ed è meglio parlarsi con franchezza. Lo ha fatto educatamente, io stavo già intervenendo e poi sono arrivati giocatori interessanti come Brekalo, Praet, ha assunto buone informazioni su Zima che non conosceva, è arrivato Pobega e e avevamo già preso Pjaca».