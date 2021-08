Juric attacca Cairo: «Servono tanti giocatori, in più ruoli. All’inizio i discorsi erano altri»

A Sky: «Se prendi me come allenatore poi qualcosa devi fare. Non è che io chieda la luna. Abbiamo perso Lyanco e non è arrivato nessuno. Ci sono tante situazioni così»

Le parole di Juric a Sky dopo Fiorentina-Torino 2-0 tratte da toronews.net

Ivan Juric, al termine della partita contro la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico granata analizza così la partita:

Cosa si aspetta dalla società Juric?

“La mia analisi l’ho fatta da più di un mese, su tutte le cose che vanno fatte. Ieri il mio è stato un grido di disperazione. Io arrivo dal basso, non ho la puzza sotto al naso: però la squadra negli ultimi due anni ha preso 140 gol, è arrivata a doversi salvare all’ultima giornata. Dopo il ritiro ho fatto la mia analisi, abbiamo anche venduto altri giocatori. Se prendi me come allenatore poi qualcosa devi fare. Adesso poi forse è anche tardi, non è che prendi uno e lo metti dentro e va subito bene. La mia analisi per essere competitivi e per avere un senso l’ho fatta. Adesso siamo in ritardo, è molto molto difficile. Con l’Atalanta abbiamo fatto una grande partita, oggi no. Mancava Bremer che è importante, e dietro abbiamo pochi cambi. Però nessuna scusa e nessun alibi né per me e né per i giocatori”.