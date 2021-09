Barbano: Dybala deve imparare a essere decisivo prima che la gara si sblocchi

“Fu vera rinascita? Alla Serie A l’ardua sentenza. Ma da ieri sera la Juve non è più una pattuglia di mercenari in disarmo e umiliati”.

Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport a proposito della vittoria della squadra di Allegri in Champions League, sul Malmoe.

Il centrocampo continua ad essere un rebus, scrive, ma almeno si intravede Locatelli. Deve migliorare Dybala.

“Dopo i tre gol la Juve dilaga, ma sarebbe da miopi illudersi con ciò che si vede nel secondo tempo, per esempio un Dybala finalmente padrone del gioco e felice ispiratore. Perché l’argentino deve imparare a lottare e a essere decisivo prima che la gara si sblocchi, quando per gran parte del primo tempo passeggia abulicamente sulla fascia destra, senza bucare quasi mai il muro degli avversari e fallendo un’occasione clamorosa. Questo per dire che non è il Malmo a prova del nove. Ma anche che la Juve non è la Cenerentola del campionato che si è vista nei primi tre turni. Il tempo gioca a favore di un gruppo che deve affrancarsi da tre anni di Ronaldodipendenza, colmando un vuoto che gli si è aperto dentro e coltivando la personalità che Allegri pretende dai suoi giovani talenti”.