Bakayoko: “La scorsa stagione non penso sia andata male. Difficile fare paragoni tra Napoli e Milan”

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, durante la presentazione in conferenza stampa ha parlato anche del Napoli.

Penso che la stagione scorsa non sia andata poi così male. In tutta la mia carriera ho giocato a due o a tre e le mie prestazioni sono le stesse, io gioco a seconda delle indicazioni del Milan, non importa se a tre o a due. È difficile fare paragoni tra Napoli e Milan, vedremo come andranno le cose e cercherò di dare il massimo.