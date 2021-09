Anguissa migliore in campo. Che esordio, è diventato il padrone del centrocampo

Ha cominciato in maniera diligente. Poi, ha preso sicurezza ed è cresciuto a vista d’occhio. Ha spadroneggiato. Ha rotto e fatto ripartire l’azione

Grande partita di Anguissa. Frank, come ama farsi chiamare (lo ha detto Spalletti ieri in conferenza stampa),si è presentato come meglio non avrebbe potuto. Ha giocato una partita inizialmente diligente. Poi, col passare dei minuti, è cresciuto a vista d’occhio. Ha recuperato molti palloni, ha cominciato a giganteggiare a centrocampo (non che la mediana della Juventus fosse irresistibile), ha acquisito sicurezza, ha cominciato a rompere e a rilanciare l’azione servendo i compagni con i colpi di tacco. Il centrocampista camerunense, 25 anni, è un calciatore di tutto rispetto. Ottima scelta da parte di Giuntoli. Ovviamente andrà giudicato nell’arco di tutto il campionato (non dimentichiamo che anche Bakayoko partì benissimo). Ma siamo fiduciosi e per ora ci teniamo una signora prestazione. A nostro avviso, Anguissa è stato il migliore del Napoli.