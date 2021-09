A Coverciano gli aspiranti allenatori studiano il primo tempo di Napoli-Juventus

A Coverciano si studia il primo tempo di Napoli-Juventus. Lo scrive Il Giornale, raccontando che Renzo Ulivieri, che insegna agli aspiranti allenatori di domani, ha deciso di preparare una lezione sul tema. Parlando di Luciano Spalletti, il quotidiano scrive:

“Il biennio sabatico, dovuto al ricco contributo dell’Inter, probabilmente lo ha ispirato nelle idee. Non a Caso Renzo Ulivieri, docente istituzionale degli allenatori italiani, ha preparato per i suoi allievi di Coverciano, siano De Rossi o Del Piero, una lezione sul primo tempo di Napoli-Juventus. Ne ha intravisto soluzioni modernissime nel gioco che gli «garba per varietà e pericolosità». C’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria del campionato e l’ispirazione Spalletti contribuisce a renderla frizzante. Magari meno contorto nel parlare e più chiaro nel far giocare. Non è detto che gli anni sabatici servano, ma il mister testa lucida negli ultimi 7 anni ha fatto collezione di entrate e uscite, con sosta ai box. Probabilmente, essendo un amante della viticultura, si è raffinato nella capacità di migliorarsi, magari ragionare sul carattere suo e sulla caducità delle vicende, in attesa del vino migliore. Ed, in effetti, questo Napoli non è molto di più di quello passato, ma è migliore. Come il tecnico: fino a prova contraria”.