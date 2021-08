Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo al Manchester United. La Juventus ha chiuso per 25 milioni. L’offerta del Manchester United ha pareggiato la richiesta del club bianconero. Ronaldo guadagnerà 29 milioni di euro netti a stagione per due anni.

Può festeggiare il portoghese, può festeggiare la Juventus, può festeggiare lo United. E anche Mendes.

OFFICIAL. Cristiano Ronaldo joins Manchester United, official statement from club announces. He’s BACK. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021