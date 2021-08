Tokyo 2020, la 39esima medaglia per l’Italia è di bronzo e arriva dal wrestling

L’azzurro Abraham Conyedo Ruano ha vinto in rimonta sull’oro europeo in carica, il turco Suleyman Karadeniz, 6-2.

E’ dal wrestling che arriva la medaglia numero 39 per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Stavolta se l’è aggiudicata l’italo-cubano Abraham Conyedo Ruano, è di bronzo.

L’azzurro si è imposto in rimonta sul turco Suleyman Karadeniz, oro europeo in carica, per 6-2. Ha ribaltato l’andamento della gara negli ultimi secondi della lotta libera aggiudicandosi il terzo gradino del podio nei 97kg. Le Olimpiadi italiane continuano a raccogliere ottimi risultati grazie agli atleti in gara in tutte le discipline.

BRONZO OLIMPICO PER ABRAHAM! 🥉 Il lottatore #ItaliaTeam Abraham Conyedo Ruano supera in rimonta 6-2 il turco Suleyman Karadeniz e si prende il terzo gradino del podio nei 97 kg! 🤼‍♂️#Tokyo2020 #Wrestling @FijlkamOfficial pic.twitter.com/8YTtYBz1vc — CONI (@Coninews) August 7, 2021