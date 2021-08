Tokyo 2020, il napoletano Sibilio è in finale nei 400 metri a ostacoli. «Ieri non volevo correre»  

Il napoletano Alessandro Sibilio è in finale nei 400 metri a ostacoli a Tokyo 2020. Un risultato raggiunto con un ottimo tempo che conferma il buon andamento dell’Italia dell’atletica.

L’ostacolista e velocista italiano ha chiuso la sua batteria terzo in 47.93 dopo una splendida rimonta. E’ il secondo italiano della storia sotto i 48.

Dopo il piazzamento, le sue parole:

«Sono stati i dieci minuti più lunghi della mia vita, sono quasi in lacrime, non piango solo perché sono qui all’intervista. Voglio ringraziare la mia mental coach, ieri non volevo correre, ero sconfortatissimo, e mi ha dato una grossa mano. Ho avuto un inizio difficile, poi sono andato in progressione e non pensavo di essere tra i migliori. L’ho sognato tante volte».